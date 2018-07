Bora Milutinovic: "México puede aprovechar que Brasil sea el favorito"

Milutinovic, el único técnico que ha dirigido a cinco selecciones en cinco fases finales (México en 1986, Costa Rica en 1990, Estados Unidos en 1994, Nigeria en 1998 y China en 2002), afirma que, lo mejor, hubiese sido "no jugar contra Brasil", pero que ese papel de favorita de la Canarinha acabará siendo beneficioso para el conjunto que dirige Juan Carlos Osorio.

"Lo mejor es no jugar contra Brasil, porque es un equipo sumamente competitivo, pero México también tiene un equipo con jugadores de calidad . Tal vez es mejor entrar en ese partido con la expectativa de que Brasil es el gran favorito, porque eso lo puede aprovechar México", señaló a Efe Bora, el entrenador que logró llevar al "Tri" al ansiado quinto partido en un Mundial.

Milutinovic, no obstante, no quiso aventurar cuál puede ser el resultado: "Yo podría dar un pronóstico, pero no sería respetuoso", dijo, pero aconsejó a los jugadores que tengan "actitud y espíritu de equipo, que demuestren que son un equipo capaz".