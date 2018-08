¡Ataca de nuevo! Azzaro, el periodista argentino, se lanza contra los seleccionados del Tri

“En cada barrio bravo de México hay un Cuauhtémoc Blanco, pero los de la federación prefieren ir por niños ricos para la Selección. Ya todo se trata de dinero, no de fútbol, la Liga mexicana es una mierda”, apuntó Azzaro.

Hay que señalar que Flavio Azzaro fue recientemente despedido del canal argentino TYC Sports y del programa No todo pasa, en el que tenía participación.

“Es doloroso cuando no te echan por una cuestión periodística, sino por algo que en Argentina suele pasar, que los canales reciben presiones. Voy a tratar de conservar mi integridad, no decir cosas que me puedan llegar a hacer mal”, apuntó Azzaro.