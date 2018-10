Ante ultimátum, Fabián expresó: “Las oportunidades en el Tri algún día se irán”

“Las oportunidades se van, las oportunidades dejarán de existir y ahí se van a extrañar, todo esto es parte de disfrutar el día a día, de venir a selección porque no sabes cuándo va a terminar.

“Nosotros no tenemos que ser capaces de pensar eso (decir no al Tri) , es un gran merecimiento y privilegio que te seleccionen, no son 20 ni 30, son miles de jugadores que quisieran estar aquí como para decir ‘no quiero’”, manifestó el jugador del Eintracht Frankfurt.