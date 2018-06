Andrés Guardado: “Venimos de tanta crítica que no nos creemos nada”

Confiarse después de ganarle al campeón del mundo es algo que la selección mexicana sabe que puede pasar, aunque tienen el antídoto perfecto para que no sea la ocasión ante Corea del Sur en el juego de este sábado.

“Todos están tan conscientes de lo que venimos a hacer, que el triunfo ante Alemania nos fortalece. Sabemos que el elogio es peligroso y a veces puede traicionarte, pero venimos de tanta crítica que no nos lo creemos, sabemos que esto cambia de la noche a la mañana y estamos muy tranquilos.

“El triunfo contra Alemania nos hace tener una mayor responsabilidad con nuestro juego y de seguir haciendo lo mismo, al final no hemos conseguido absolutamente nada, son tres puntos valiosos pero no estamos calificados, nuestro peor enemigo podemos ser nosotros mismo en cuanto a relajarnos porque de nada nos va a servir si no somos capaces de salir de la misma manera que el domingo pasado”, expresó.