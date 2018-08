Andrés Guardado rechazó a la MLS por llegar con buen nivel al Mundial

"Sí pensé en irme a Estados Unidos, me ofrecían un buen contrato y todo; está más cerca de México después de tantos años y dije 'bueno sí me voy'; pero como este año es el Mundial, que sería yo creo mi último Mundial, dije ' sí me voy a Estados Unidos ahora mi nivel va a bajar mucho', aseguró el mexicano durante una entrevista para la docuserie Six Dreams de Amazon.