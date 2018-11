Andrés Guardado no lo duda: "Siempre voy a estar disponible para mi selección"

Andrés Guardado se ha convertido en un referente de la Selección Mexicana , no solo por portar el gafete de capitán ante la falta de Rafael Márquez , sino por su liderazgo en la cancha al ser uno de los de mayor experiencia. Sin embargo, en las últimas convocatorias para los amistosos postmundial el canterano de Atlas no ha sido incluido por Ricardo Ferretti.

"Siempre voy a estar disponible para mi selección hasta que las piernas me den y el técnico cuente conmigo", aseguró el futbolista originario de Guadalajara en entrevista con el programa radiófonico Heliópolis.

Viendo el lado positivo de la situación, Guardado aseguró que el no tener que viajar en esta ocasión le resulta benéfico, ya que le permitirá estar en su mejor condición para jugar con el Betis.

"Ahora se ha planteado que no esté en estas fechas y me viene muy bien para el descanso y estar al cien por cien para el Betis", resaltó.

""Ha sido una alegría enorme para todos, una inyección de confianza en lo que estamos haciendo, salió el partido perfecto. Para el extranjero no es lo mismo ganarle al Barça que ganarle, con todos los respetos, a cualquier otro rival de la Liga... Tengo un año más de contrato aquí, estoy muy contento y el nivel de competición me gusta. Ojalá que me dé para seguir a este nivel", finalizó.