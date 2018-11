Análisis: ¿Y qué gana el Tri con el “Tata”?

Dirigiendo al Barça durante la temporada 2013-2014, Gerardo Martino obró un milagro: dejar sin preguntas a los periodistas catalanes en su propia sala de prensa. Ante la desmesura de las críticas, respondió que tal situación era normal cuando "el entrenador aquí no es de la casa o no es holandés".

Los dejó callados, tenía razón: en un club tan "idiosincrático" como el Barcelona , solo triunfan quienes pasaron por el club o se forjaron en Eindhoven o Ámsterdam . Así y todo, el 'Tata' pudo haberle dado una liga a la escuadra blaugrana de no haber sido por un gol de cabeza de Diego Godín en la última fecha en Camp Nou.

"Idiosincrasia" es ese cliché usado para poner "peros" a cualquier entrenador extranjero que arriba a México para dirigir al Tri . "No conoce el entorno ni mucho menos la mentalidad del jugador mexicano", suele decirse al invocarse lo idiosincrático como el pretexto para decirle que no a todo.

Martino tiene una linda anécdota de sus días como futbolista en el Newell’s de Rosario. Era amado y admirado entre la hinchada leprosa, pues era un diez de los finos. Pero tenía un defecto: no le gustaba correr. Llegó Marcelo Bielsa y aplicó rigurosamente una sola ley: si no corres, no juegas. Y Martino corrió. Corrió porque las circunstancias así lo dictaban.