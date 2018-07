Almeyda sobre dirigir al Tri: "¿A quién no le gustaría?"

Matías Almeyda ha sido puesto como uno de los posibles c andidatos para dirigir en un futuro a la selección mexicana tras su paso por las Chivas, y ante esto el estratega argentino aseguró que no le diría que no al T ri en caso de que se lo propusieran.

“Hay muchos entrenadores capacitados para estar en la selección mexicana, yo también considero estar capacitado, pero ya no depende de uno. Hoy soy un técnico desocupado y obviamente son sueños por cumplir, por realizar y tanto la Selección de México como la de Argentina y otras, son importantes. ¿A quién no le gustaría? ¿Quién diría que no a una propuesta así?, dijo Almeyda en entrevista con ESPN.

El argentino señaló que no ha recibid o ningún llamado de la Federación Mexicana para tomar el banquillo del combinado tricolor.