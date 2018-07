Al Tri de los centroamericanos le faltó su mejor armamento

Entre los que no representaron a México en estos Juegos Centroamericanos se encuentran Uriel Antuna, Jonathan González, Roberto Alvarado, César Montes y José Godínez. Elementos que venían siendo fundamentales en lo presentado hasta el momento por Marco Antonio ‘Chima’ Ruíz.

Estos jugadores no acudieron al certamen por diversos motivos, Uriel Antuna necesitaba reportarse en Europa, mientras que el resto tenía encima el torneo Apertura 2018 de la Liga MX, aunque aparentemente no existió la negativa de la mayoría de los clubes. El resultado deja mal parado al fútbol mexicano, pero no se debe hacer a un lado que el equipo estaba mermado.