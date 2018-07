Adiós Osorio: nada nos debes, nada te debemos

Colombia me parece un país fascinante, lleno de gente hermosa, con aportaciones culturales fenomenales, sin embargo, he leído una cantidad importante de comentarios por parte de nuestros hermanos cafetaleros a nosotros los mexicanos por la forma en la que se le criticó el trabajo de Juan Carlos Osorio.

La era de Osorio estuvo llena de desconfianza, de gritos, de insultos, que por curioso que resulte terminó con un “¡Osorio hermano, ya eres mexicano! Creo que al final nada se le puede recriminar, porque si bien su estilo de juego no gustó, también no fue menos que Miguel Mejía Barón, Manuel Lapuente, Javier Aguirre, Ricardo La Volpe o Miguel Herrera.

Probablemente a Osorio no se le aceptó desde el principio por no ser mexicano, ya que si bien La Volpe es argentino, conocía desde sus entrañas el balompié azteca. Y que no se extrañe nadie de lo sucedido con Osorio; porque a Mejía Barón se le criticó por no meter a Hugo, a Lapuente por Rodrigo Lara defendiendo como central, a Aguirre por sacar a Ramoncito Morales, a La

Volpe porque en la fase de grupos no convenció a pesar de que se le jugó muy bien a Alemania, a Aguirre (otra vez) por la inclusión del ‘Bofo’ Bautista, al ‘Piojo’ por sacar a Javier Aquino y claro por perder la cabeza con la prensa deportiva.