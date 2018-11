11 cosas que no sabías del ‘Tata’ Martino: Amigo de Fito Páez, tiraba bombas de mal olor y más…

Conoce un poco más a profundidad al próximo director técnico de la Selección Mexicana, se trata de Gerardo Martino, un ‘10’ como jugador, estudioso como técnico y con un sinfín de anécdotas a lo largo de su dilatada carrera. Por ello te presentamos las 11 cosas que no sabías del ‘Tata’, relatadas por él mismo en una entrevista que le concedió al Gráfico de Argentina en mayo de 2007.

¿POR QUÉ EL ‘TATA’? "No sé, es de pibe y lo llevé para todos lados. Hace casi 41 años que estoy en el ambiente y estoy seguro de que la mitad de la gente ni sabe cómo me llamo. A mi hijo le dicen ‘Tatita’".

ÍDOLOS. "En inferiores era común mirar al que tenías arriba, en mi caso (Américo) Gallego, aunque no tenía absolutamente nada que ver con su juego. Y sacando a Maradona, que es de todos, me gustaba mucho (Ricardo) Bochini (exvolante de Independiente)".

UN RIVAL. "Hay muchos tipos que respeto, no sólo por cómo jugaban sino a la hora de hablar: Jorge Burruchaga, Enzo Francescoli, Ricardo Giusti".

PELEONERO. "Era quilombero bueno. Nunca me llevé materias, pero era de tirar bombitas de mal olor en el baño".

¿CALENTÓN? "Al principio, todo me fastidiaba: los cobros del árbitro, alguna canchereada del rival, un mal pase de un compañero, alguna pisadita de los pibes de la reserva cuando venían a practicar con la Primera. Hasta los 27 años yo tenía 13 expulsiones, y 12 eran por protestar. Después cambié bastante, maduré".

JUGADOR CON MÁS PARTIDOS EN NEWELL’S (505). "Te hace sentir bien, que no pasaste por un club sin dejar nada. Me produce orgullo que lo vean mis hijos. Visto desde lo que pasa ahora, (quedarse tanto tiempo en un club) probablemente sea visto como mediocridad, hoy sería un jugador de entrecasa. Mirando esa época no habría que ser tan contundente: hoy tienes al Inter con ocho argentinos cuando antes iba uno, y de casualidad".