¡Mexicanos al grito de Premier! Chicharito y Raúl Jiménez se miden en Inglaterra

Javier Hernández es el consagrado, el delantero mexicano emblema por el mundo que defendió los colores del Manchester United y Real Madrid, pero sus momentos de gloria la Premier parecen no acompañarle, al menos en el inicio de la campaña. Hernández, sin embargo, es aún una figura del equipo y el obligado a recuperar el brillo del pasado para llevar al West Ham a la senda del triunfo. La titularidad de Chicharito ya no es indiscutible, Marko Arnautovic le ha ido arrebatando minutos desde la campaña pasada, pero hoy se encuentra lesionado, por lo que ‘Chichadios’ apunta al once inicial.