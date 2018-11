Messi, Pentapichichi de La Liga, se lleva también el MVP 2017-2018

"Al principio todavía tenía un poquito de miedo, pero a medida que fue pasando el partido me fui encontrado mejor", explicó sobre las sensaciones que tuvo al volver a la competición.

Éste es el quinto Pichich i que gana Messi en su carrera (igualó al mexicano Hugo Sánchez ), uno menos que los seis que logró el mítico Telmo Zarra . Precisamente, el Trofeo Zarra al máximo goleador español fue para el delantero del Celta, Iago Aspas (22 tantos) , que no pudo recoger el premio al estar concentrado con la selección española.

Oblak quiso agradecer "a todo el equipo, al cuerpo técnico y a la afición" la consecución de este nuevo galardón. "No lo he conseguido solo; ellos me han ayudado muchísimo", precisó.