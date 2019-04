Maradona: Demandado por violencia psicológica y su romance con la cantante de Pimpinela

Diego Armando Maradona fue demandado por violencia psicológica por su exesposa, Claudia Villafañe, luego de que el ‘Pelusa’ la agrediera en un posteo de Instagram, en el que intentaba felicitar a Dalma, hija de 32 años de ambos: “Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó”.

“No tenía idea. ¿Es seguro eso? Dios… lo que me espera. No sabía ni me imaginaba que fuera a aparecer en la serie. Si lo hacen tal cual fue, no tiene por qué molestarme. Yo ya lo conté mil veces y no quiero hablar antes de ver la serie”, indicó a Teleshow de Argentina. Lo cierto es que su amorío se suscitó en una ruptura de Diego con Claudia Villafañe, con quien después volvió a reconciliarse.