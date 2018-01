Maradona a Pelé: ¿Usted no me quiere?

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, afirmó que el argentino Diego Armando Maradona sintió "celitos" después de expresar en una entrevista su preferencia por Lionel Messi.



"Hubo unas entrevistas en las que parece que él (Maradona) se sintió molesto porque dije que Messi era el mejor jugador hoy. Esos celitos, ¿no?", contó Pelé en una entrevista divulgada por la televisión Globo.



"Maradona me dijo: '¿Usted no me quiere? ¿No te gusto?' Y yo le dije: 'Maradona, me hicieron una pregunta y me preguntaron quién era el mejor jugador ahora. Si fuese en su época yo decía que era usted", aclaró el exjugador, de 77 años, en un tono de buen humor.



La conversación entre Pelé y Maradona tuvo lugar a finales del año pasado en Inglaterra, un encuentro que quedó inmortalizado en una fotografía en la que argentino besa la cabeza del brasileño, quien aparece sentado en una silla de ruedas.

Pelé reiteró en la entrevista publicada por el programa "Esporte Espectacular" que escogería a Messi antes que a Cristiano Ronaldo.



"Yo todavía me quedaría con Messi, porque marcar gol es importante, no hay ninguna duda, pero si no hay quien lo prepare la pelota no llega ahí. Entonces, para mi equipo yo prefiero a Messi", añadió.

El brasileño se mostró "tranquilo" sobre el momento que vive la selección brasileña, clasificada para el Mundial de Rusia de este año, aunque confesó que llegó a estar un "poco preocupado" y "triste".



"Hoy estoy más tranquilo, confío más. Tite está dando confianza al equipo. No hay un equipo seguro todavía, pero ya inspira confianza porque tiene una base y es muy importante en cualquier Copa del Mundo. Quién va a ganar y quién va a perder es difícil porque una Copa del Mundo trae muchas sorpresas", sostuvo.

La entrevista con "O Rei" fue grabada esta semana en Río de Janeiro, adonde Pelé acudió apoyado en un andador para participar en a la ceremonia inaugural del campeonato.



Tras el acto en Río de Janeiro, Pelé se sintió cansado y decidió cancelar un viaje previsto a Londres, pero su asesoría desmintió que el exjugador hubiese sido ingresado tras un desmayo, como llegó a informar la Asociación de Periodistas Deportivos de Inglaterra (FWA).

"No sé si Tite me va a convocar pero voy a estar preparado para la próxima (Copa)", bromeó Pelé, quien aseguró no sentir dolor.