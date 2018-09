¡Maestro! Tabárez ha obtenido más logros en selección que ocho técnicos de México juntos

MUNDIAL VS. ‘CACHIRULES’: La primera etapa de Tabárez data de 1988 al Mundial de Italia 90, certamen en el que alcanzó los octavos de final donde terminó cayendo 2-0 ante el anfitrión. En aquellos años la Selección Mexicana fue sancionada por el tema de los ‘cachirules’ y la FIFA le privó de asistir al certamen.

DESFILE DE TÉCNICOS: La segunda etapa del ‘Maestro’ ha sido longeva, tomó el timón charrúa de nueva cuenta al finalizar el Mundial de Alemania 2006 y no lo soltó hasta Rusia 2018, además de que se mantienen pláticas para su renovación, más allá de que Fabián Coito esté de manera interina.

El Tri fue último lugar de la Copa América 2011, no ganó ni un punto bajo el mando de Luis Fernando Tena; sin embargo, obtuvo la Copa Oro del mismo año con el ‘Chepo’ de la Torre. Fue eliminado en la fase de grupos de la Confederaciones 2013 y perdió la Copa Oro de ese año. Estuvo cerca de quedar fuera en las eliminatorias y Miguel Herrera rescató el boleto en el repechaje ante Nueva Zelanda. Ya en Brasil 2014 cumplió con una buena primera fase y avanzó con siete puntos a octavos, donde cayó ante Holanda.

LOGROS 2015-2018: Tabárez no pudo revalidar su condición de Campeón en la Copa América 2015 y terminó cayendo 1-0 ante Chile en los cuartos de final. En la edición centenaria del certamen en 2016 cayó 3-1 ante México en la fase de grupos y no pudo avanzar a la siguiente ronda. Ya en el Mundial de Rusia 2018 ganó sus tres partidos de primera fase, algo que Uruguay no lograba desde Suiza 54, aunque terminó eliminado en cuartos de final por Francia.