¿Lo hará? Zinedine Zidane pondría a los suplentes para el clásico ante el Barcelona

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, estaría pensando en la opción de disputar el clásico del Camp Nou con un equipo lleno de suplentes para evitar lesiones de cara a la final de Champions League ante el Liverpool el próximo 26 de mayo en Kiev.

De acuerdo al diario 'ABC', Zidane ya habló con los pesos pesados de la plantilla para preguntar sobre si deberían descansar ante el Barça, pues el francés y el resto de su cuerpo técnico son partidarios de no forzar a la columna vertebral del equipo. La idea sería la de hacer un once titular con muchos suplentes, aunque no estaría descartada la participación de Cristiano.



El portugués y Sergio Ramos siempre quieren jugar los grandes partidos y parece casi imposible que quieran quedarse fuera de la convocatoria, pues entienden que es un partido de máximo nivel y que deben jugar para ganar al eterno rival. Estos días, los dos futbolistas están madurando la decisión con su entrenador y nada se sabrá hasta la convocatoria del equipo, que sería pública el mismo domingo del partido.

La idea de Zidane es dar descanso a jugadores clave que están con problemas físicos como sería el caso de Luka Modric, Toni Kroos, Marcelo, Marco Asensio, Rapahel Varane, Karim Benzema e, incluso, el mismo Keylor Navas, figura en la serie de semifinales ante el Bayern Munich.

A estos últimos habría que sumarle las bajas de Dani Carvajal e Isco, que siguen recuperándose de sus lesiones. Zidane dará oportunidades a Ceballos, Marcos Llorente, Theo Hernéndez y Casemiro, que parece haber saltado de la titularidad al ir justo de forma. Gareth Bale sería titular fijo en el Camp Nou, liderando al equipo si Cristiano descansa.