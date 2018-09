Lionel Messi se une a Cristiano Ronaldo y tampoco acudirá a los premios The Best

Cristiano Ronaldo ya había anunciado que no acudiría a la gala de los premios The Best de la FIFA, pese a estar en la terna de Mejor Jugador del Año junto a Luka Modric y Mohamed Salah, pero ahora la otra gran figura mediática del mundo, Lionel Messi, ha decidido que tampoco estará presente, pese a que su gol ante Nigeria en el Mundial, tiene amplias posibilidades de ganar el Puskas.