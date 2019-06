¡Se niega al retiro! Buffon salió del PSG al perder la titularidad

Gianluigi Buffon anunció apenas hace unos días que no continuará entre las filas del PSG luego de un año defendiendo la meta de los parisinos, sin embargo, el retiro aún no es una opción para el guardameta italiano que está por cumplir 24 años de carrera profesional.

Jugador de solo tres clubes y la selección Italiana, Gigi sabe que pese a contar con 41 años de edad aún tiene mucho por dar como guardameta, razón por la cual decidió renunciar al París Saint-Germain y a los millones de euros que eso significaba, debido a que ya no tenía la titularidad asegurada.

"Yo quería continuar en un principio, pero hace cinco meses, en enero, tuve una reunión en la que el club me dijo que, en caso de continuar, sería el segundo portero", confesó Buffon en entrevista con el Corriere dello Sport.

"Después de eso, tuve mucho tiempo para reflexionar y, con calma, llegué a la conclusión que eso no era para mí, renunciando a mucho dinero. Su propuesta era totalmente legítima y comprensible", reconoció el campeón del mundo con Italia en 2006.

"Han llegado algunas buenas propuestas, pero si no tengo la motivación adecuada, puedo decidir tomar un año solo para mí, todo mío. Un año de educación.

"Todo puede terminar en doce meses o en 15 días, no lo sé. Si no sigo jugando, me gustaría prepararme para ser técnico o director deportivo. También mejorar mi inglés..." finalizó.