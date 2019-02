¿Los tres ídolos de Neymar? Un familiar, un superhéroe de comics y un futbolista

“Mi ídolo siempre ha sido Robinho. Desde que era niño siempre me ha apasionado todo lo que hacía y siempre quise ser como él”, indicó Neymar a DAZN. Curiosamente ha convivido con su máxima referencia futbolística en añejas convocatorias de la selección brasileña.

“Me encanta el basquetbol y además lo practico. Me cuesta admitirlo, pero en realidad no soy un chico que vea mucho fútbol. Cuando estoy en casa prefiero ver otros deportes, la verdad me encanta admirar a otros deportistas”, sentenció Neymar.