¡Lo confesó!: Neymar lloró por días cuando cuando se lesionó nuevamente

"Esta vez fue más complicada. La primera, cuando me lastimé, dije: 'voy a operarme y resolver eso pronto'. No me puse triste. Pero esta vez me tomó más tiempo digerirlo. Pasé unos dos días llorando en casa", explicó 'Ney' en una entrevista realizada en París, cuya versión completa saldrá al aire el 3 de marzo.