La hermana de Neymar revela cuál es la mayor ‘adicción’ del ariete del PSG

Rafaella Santos viajó a París para poder visitar a su hermano Neymar, pensó que serían días para disfrutar, estar juntos, recordar gratos momentos de la infancia… Pero fue todo lo contrario. Ella subió a su cuenta de Instagram que no pudo disfrutar de una película a lado del delantero del PSG debido a que se la pasó la mayor parte del tiempo jugando en línea con sus amigos en la computadora.



“Amigos, en serio, no llamo más a mi hermano para ver la película. Él dice que en una hora termina el juego, voy para allá y me dice: ‘Una hora más’. Voy allá de nuevo, me dice que 15 minutos más. En esos 15 minutos yo ya dormí”, indicó Rafaella en sus redes sociales.