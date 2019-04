El Rennes destrona al PSG como campeón de Copa en los penaltis

El conjunto bretón puso así fin a una travesía por el desierto de 48 años. Desde 1971 , cuando ganó su segunda Copa (la primera fue en 1965), no había conseguido título alguno y puso fin al reinado del PSG , que buscaba su quinta corona consecutiva en esta competición.

No se hundió el Rennes, que encontró oxígeno con un autogol antes del descanso (m.40) de Presnel Kimpembe. Alimentó su sueño y frenó al PSG.

No aprovechó el PSG sus oportunidades. Kylyan Mbappe, que definitivamente pudo jugar tras ser duda por un problema de gemelo, no tuvo su noche. Neymar ya no volvió a ser decisivo y la vuelta a los terrenos del uruguayo Edinson Cavani, en el comienzo de la prórroga, tampoco desequilibró el choque de nuevo.