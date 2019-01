'El malo de 007' que es dueño del AS Monaco: Dmitry Rybolovlev

La saga de películas del agente secreto James Bond estaba muerta... hasta que en 1996 llegó la premier de 'GoldenEye.' La cinta, rotundo éxito acompañado por el lanzamiento del popular videojuego para Nintendo 64, retrataba una Rusia arruinada entre los escombros de la Unión Soviética donde, no obstante, varios rusos se volvieron ricos de la noche a la mañana.

Tras vender Ukralkali, compró al AS Mónaco poniéndolo a nombre de su hija Ekaterina. Sus primeras compras las hizo mediante un esquema que la FIFA prohibió en 2014 llamado 'Third Party Ownership' (TPO). Se trata de manipular el precio de las fichas a través de sociedades mercantiles, que no son equipos de fútbol: un ejemplo es el del brasileño Fabinho, quien jugó en Mónaco prestado por el Río Ave de Portugal siendo propiedad parcial de Rybolovlev. En 2018 el jugador fue vendido por 45 millones al Liverpool FC.