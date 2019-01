Buffon confesó que una fuerte depresión hizo peligrar su carrera

"Tenía 25 años y estaba en una ola de éxitos, pero un día, antes de un partido de la Serie A, fui con Ivano Bordon, el entrenador de arqueros, y le dije que avisara al segundo portero para que calentara y jugara, yo me sentía incapaz . Había sufrido un ataque de pánico y no estaba en condiciones de saltar al campo", explicó el italiano.

"Por unos meses, todo perdió sentido. Me parecía que a los otros no les importaba yo, solo el campeón que encarnaba. Que todos preguntaban por Buffon pero ninguno por Gigi. Fue un momento complicadísimo . Tenía 25 años, estaba subido a la montaña de la notoriedad y del éxito".

"No drogarse, no doparse, no buscar cosas fuera fueron principios que mis padres me inculcaron temprano. A los 17 años, cuando en una discoteca me metieron una pastilla en los labios, supe cómo y por qué decir que no", finalizó el arquero campeón del Mundo.