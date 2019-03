'Pollo' Briseño explicó porqué ya le puede decir 'Potro' a Raúl Gutiérrez

"Miren cabrones a mí solo me van a poder llamar 'potro' cuando cumplan 50 partidos en Primera División, el día que los cumplan, agarren el teléfono, me marcan y me dice: 'qué pedo pinche potro ya tengo 50 partidos'. Mientras, se dirigen a mí como 'profe'", fueron las palabras del estratega cuando uno de los jugadores concentrados previo a la Copa del Mundo de la especialidad se dirigió a él por su sobrenombre, explicó Briseño por medio de su cuenta de Twitter.