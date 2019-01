Para Jackson Martínez el año nuevo será uno más de lidiar con el sufrir

"Quiero trabajar y entrenar más, pero los médicos y fisioterapeutas me dicen que es imposible, que no puedo hacerlo dos o tres días seguidos."

"Es una lucha diaria. Cada entrenamiento, cada instante en que me meto en la cama para dormir... Casi todas las noches, alrededor de las tres o cuatro de la mañana, como si fuera un reloj, me despierto porque el pie me duele mucho."