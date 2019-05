Iker Casillas podría quedarse en el Porto aunque colgara los guantes

"Es nuestro deseo. Casillas tiene todavía un año de contrato y queremos que se quede dentro de la estructura del Oporto , y no sólo un año", declaró el presidente del club, Jorge Nuno Pinto da Costa , al rotativo deportivo O Jogo .

Según O Jogo, Casillas todavía no ha dado su respuesta definitiva a esta propuesta, pero la habría recibido "con satisfacción".

"Será un reposo de un par de semanas, incluso un par de meses, no sé, la verdad es que me da igual", dijo Casillas al salir del hospital, añadiendo que "no sé qué será del futuro, lo importante es estar aquí".