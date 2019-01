Héctor Herrera se hace ‘el guapo’: Tiene ocho pretendientes de tres ligas distintas

Héctor Herrera está por terminar su contrato con el Porto, pero en este momento no hay un claro indicativo de lo que pudiera pasar en su futuro. Lo pretenden cuatro equipos de la Serie A, dos de la Premier League y dos de La Liga de España… Incluso, no se descarta que pudiera renovar con los Dragones.

Lo único cierto es que a pesar de los rumores, nada se ha concretado, incluso, Gabriel Moraes, representante de ‘HH’ no descarta que pudieran renovar con el Porto: “Nada de lo que se ha escrito y dicho es verdad. Héctor no ha firmado con ningún club. Ni con Inter, Roma o Milan. Una de las mentiras escritas estos días se refiere a mi supuesto viaje a Italia... Ni siquiera me fui de Portugal porque mi hija está enferma. Héctor no abandonará al Porto por ahora, quiere volver a ganar con este club, las pláticas para renovar están abiertas”, indicó al diario A Bola.