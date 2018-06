“Yo no guardo rencor, no es mi estilo, me llevo lo mejor de Chivas”: Almeyda

De la directiva -Las condiciones no estaban dadas para seguir, prioricé el dialogo y la paz. -Yo no estoy para mentir. Cuando no va se da la mano y se terminó.

Agradecido con la afición

-Para mi es triste. Yo no guardo rencor, no es mi estilo. Me llevo lo mejor de Chivas. Tengo tres años más de contrato, me pudieron haber echado y pagarme los tres años. Si ya no te están brindando esa confianza, no va y listo. Estaba incómodo, triste deseleccionado por ciertas actitudes de algunas personas. Me va q quedar de lo lindo, que Vergara me dio trabajo y se lo voy a gradecer toda mi vida.