¿Y los de ahora qué son? Ares de Parga: "En 2021 compraremos jugadores de verdad"

Así mismo, el directivo auriazul reveló que en el pasado receso invernal sí hubo un acercamiento por Nicolás Castillo , pero que no podían competir en lo monetario y optaron por retirarse.

"Financieramente club está muy bien. Vamos trabajando bien en fuerzas básicas y vamos avanzando. Muchos jugadores en primer equipo. Hemos calificado al 60% de las liguillas desde que estoy aquí. No hemos tenido buenas liguillas y en ese aspecto tenemos una espinita. Terremoto del Azteca. La gestión en lo deportivo no ha sido bueno, pero no creo que ha sido mala. El año pasado fue buena gestión quitando esos dos partidos contra el América”, agregó.