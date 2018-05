Walter Montoya se siente en deuda con Cruz Azul y por eso le donará casi todas sus vacaciones

El primer paso para la recuperación es una buena autocrítica. Y si el ejemplo de lo que viene en Cruz Azul es Walter Montoya, los aficionados pueden quedarse más que tranquilos. El argentino, quien fue la contratación más cara en la historia del club (6,5 millones de dólares), aceptó que no tuvo un buen torneo y siente que defraudó a la Máquina.

Claro que el extremo no se quedó solamente con el mea culpa, sino que fue más allá y prometió algo que sale de lo común: entregar casi todas sus vacaciones. "De este mes que tenemos de vacaciones tomaré solo unos cinco días y luego entrenaré por mi parte”, aseguró en una entrevista con ESPN. Y explicó: "Voy a tener muchas menos vacaciones para recuperar los dos meses que le fallé al club. Me siento en deuda con el club".



publicidad

Al 'Chaque' no le fue nada bien en su primera experiencia en la Liga MX. Jugó 15 de los 17 partidos del Clausura, pero en apenas siete lo hizo como titular. Y redondeó un aporte minúsculo: un gol y una asistencia.



¡GOOOL! Walter Montoya anota para Cruz Azul Televisa 0 Compartir



"Yo vine con una lesión en el aductor que se me complicó un montón. Me jugó en contra el no decir que no. Yo no estaba bien, se veía cuando me tocó jugar las primeras fechas, no estaba ni al 50 por ciento. Me afectó a mí y al equipo”, contó el ex jugador del Sevilla de España y de Rosario Central de Argentina.

Y siguió repasando su semestre y se ilusionó con la imagen final que dejó. "En las últimas fechas estuve con más confianza. Terminé más cerca del nivel que puedo dar y eso me deja contento".

Ese repunte del final coincidió con el del equipo, pero igual no les alcanzó para meterse a la Liguilla. “Es una lástima porque teníamos todo y nos faltó clasificar a Liguilla. Por algunas cositas nos quedamos en la puerta y estamos un poco dolidos por eso. Pero la verdad es que en los últimos partidos levantamos mucho. Marcamos una identidad y hay que prepararse para lo que viene en el próximo torneo”.