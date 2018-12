Vuelve el hijo pródigo; Alustiza vivirá su tercera etapa con el Puebla

Pumas, equipo donde milito las más recientes dos torneos, tuvo que terminar su relación laboral con el jugador debido a que Atlas, club dueño de su carta y con el que jugó todo el 2017, decidió no renovar su préstamo a los universitarios, no obstante, el DT de 'los rojinegros', Ángel Guillermo Hoyos, no contaba con él, porque lo que la directiva le dio libertad al jugador para contratarse con otro equipo.