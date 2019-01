Villalba toma ventaja sobre Romero Gamarra y Ezequiel Barco rumbo a Coapa

No obstante, las negociaciones no han podido prosperar por 'el Kaku', debido al precio que New York Red Bulls ha pedido por su futbolista, de entre 10 y 12 mdd, además de que el club neoyorkino no tiene gran interés en desprenderse de su futbolista estrella. Por otro lado, los 15 mdd más bonos que pagó Atlanta por Ezequiel Barco también dificultaría la llegada del juvenil argentino de 19 años a Coapa, aunque la directiva tendría pensado solicitar un préstamo, sería difícil que acepte el actual campeón de la MLS.