¡Universo alterno! ¿Qué habría sucedido si Moisés Muñoz no le anota el gol de la Final al Cruz Azul?

En las películas de ciencia ficción se presentan realidades alternas a las que conocemos. Por ello, tomando como parámetro el retiro de las canchas de Moisés Muñoz, traemos a colación su momento cumbre: aquel gol de cabeza que le anotó al Cruz Azul en la Final del Clausura 2013 que permitió los tiempos extra y el consecuente título del América. ¿Pero qué habría pasado si dicha hazaña no se hubiera logrado? Aquí te presentamos un universo paralelo que no contempla la anotación de palomita de ‘Moi’.

SI MUÑOZ NO HUBIERA ANOTADO…

- Miguel Herrera, sin el título de por medio, no se habría convertido en el técnico del Tri en Brasil 2014.

-Ante ese panorama, el comando que habría jugado las eliminatorias mundialistas ante Nueva Zelanda no hubiera sido en su mayoría americanista, sino celeste.

-El #TodoEsCulpaDeLayún no se habría convertido en un eslogan positivo, puesto que no se habría llegado a los penaltis y Miguel no hubiera cobrado el último.