Un punto que sabe a poco, Xolos y Querétaro empataron en 'la frontera'

Al 21', un error en la salida de Gallos, terminó con con Bolaños sirviéndole la pelota al 'Cubo' dentro del área para que definiera de primera con potencia pero no se atrevió a pegarle con su pie menos hábil y le regresó la pelota al ecuatoriano, quien ya tenía dos defensores cerca y no se aprovechó la oportunidad.

Con 27 en el cronómetros, Rivero le ganó a Alexis Pérez en la carrera posterior a un toque filtrado de Bolaños y sacó un balón con mucha potencia que Volpi atajó aguantando en todo momento. Esa fue la última de Xolos en los primeros 45', desde entonces, el visitante se hizo de la posesión pero no logró poner en mayor predicamento al guadameta de la Selección Mexicana.

La polémica arbitral no podía quedar fuera y al 58' se marcó un penal a favor de los 'emplumados', tras un disparo de fuera del área que se estrella en las costillas de Canto, quien se encontraba en su propia área, no obstante, el silbante apreció una que el esférico le dio en el brazo y Sanvezzo desde los once pasos igualó el marcador.