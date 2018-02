Un 'Cepillo' cada vez más gigante: Oribe Peralta hizo historia con su gol a Monarcas

Desde la banca, Oribe Peralta mantenía una cara de póquer, matizada con sonrisas, que intentaba disimular sus sentimientos por no jugar y, mientras tanto, espiaba un futuro que lo cubriría de gloria. Un futuro que le traería su festejo 159 en la Liga MX y lo metería de cabeza (igual que él hizo en su gol) en el Top 10 de los máximos anotadores mexicanos de la Liga MX. Pero para eso faltaban muchos minutos, que pasaban al mismo tiempo con rapidez y exasperante lentitud: veloces en el reloj, arrastrándose para Oribe Peralta.

Para mala fortuna del que está afuera, como era el caso del que sería en breve un goleador más histórico que antes, el América se mostraba como una sinfonía bien afinada que no precisaba de ningún salvador. El partido lo tenía resuelto desde los 37 minutos del primer tiempo.



Al pasar el cuarto de hora del segundo tiempo, cuando muchos técnicos suelen hacer su primer cambio, el semblante del 'Cepillo' fue mutando y ya le costaba disimular su incomodidad –y eso que los asientos en la banca del Azteca son bien mullidos- porque seguía mirando a sus compañeros desde afuera. Y sus compañeros, mal asunto para él, continuaban volando alto en el campo de juego.



Oribe Peralta, 34 años llenos de goles en una larga y exitosa trayectoria. La historia de Oribe inició en el 2003 en el fútbol profesional cuando debutó con el Morelia, pese a que solo jugó dos partidos. Pasó al León, marcó 10 goles en 30 partidos y se puso la playera del Monterrey. De los Rayados saltó a las Chivas, pero no contó con la regularidad necesaria. Su siguiente equipo fue el Santos Laguna y tras tres temporadas partió a Chiapas, donde se reencontró con su mejor nivel: 12 goles en 35 juegos. Su rendimiento con los Jaguares lo llevaron de vuelta a la comarca lagunera para buscar un lugar en la titular. Desde el 2010 inició la segunda etapa de Peralta con Santos y logró anotar nueve goles en 23 partidos jugados. Dejando en la banca a Matías Vuoso, el 'Cepillo' comenzó a tener una mayor participación en el equipo y se convirtió en pilar con los partidos. Sin duda, su mejor año fue la temporada 2011/2012 en la que consiguió anotar la impresionante cifra de 35 goles y aportar 13 asistencias en 48 partidos disputados. De hecho, en esa temporada levantó su segundo título de Liga con Santos. Hasta su partida al América, Oribe Peralta logró levantar tres títulos: el Ascenso MX con León y la Liga MX, dos veces, con los laguneros. Su transferencia a las Águilas lo puso en la historia del fútbol mexicano como uno de los pocos en vestir las playeras de Chivas y de América. Además de impulsar su carrera en un momento en el que ya exigía un cambio. Allí se ha coronado campeón de la Liga MX en una oportunidad y en dos de la Liga de Campeones de la Concacaf. Transcurridas tres temporadas y media en el Nido, el 'Cepillo' ha marcado 66 goles en 159 partidos, además ha puesto 18 asistencias. El delantero ha sido importante en el equipo de Coapa y ha llegado a convertirse en uno de los emblemas del actual plantel. Con el Tri, sus mejores momentos los vivió en el circuito Olimpico siendo campeón Panamericano y figura del equipo en la consecusión de la medalla de oro en Londres 2012 con cuatro goles en seis juegos. Además de sus goles en eliminatorias y Copas Oro, el 'Cepillo' tocó la gloria en Brasil 2014 cuando marcó su único gol en un Mundial ante Camerún. Para los Olímpicos de Río 2016 volvió a vestirse con la playera de México y se reportó con un gol, nada más y nada menos que ante Alemania. Peralta siempre ha estado disponible para el equipo nacional, aunque no es pieza titular siempre ha respondido con goles y buenas actuaciones. Lo más probable es que asista a Rusia 2018, lo que podria ser su despedida del Tri.

Recién a los 76 minutos le tocó pisar el césped del Coloso de Santa Úrsula, tan conocido por sus afilados pies. Y aprovechó al máximo su oportunidad, frase hecha de los futbolistas que suele ser dicha más por compromiso que por convicción. Pero en este caso fue palpable y se transformó en hecho concreto. No habían pasado ni dos minutos completos cuando Andrés Ibargüen se fue por la derecha del ataque, lo visualizó en el área y le sirvió un centro perfecto. Oribe Peralta, veterano de mil batallas, no se puso nervioso, no se le aceleró el pulso ni se le cayó una gota extra de sudor. Con un cabezazo a contrapierna del portero estableció el cuarto gol del América, intrascendente a nivel colectivo pero importante a nivel individual.



Con ese testazo medido, Oribe Peralta sumó 159 gritos, superando a nombres -y hombres- de peso como Luis García y Daniel Guzmán (158 goles). Y se puso a tiro de una leyenda americanista como Enrique Borja (168).

De esta manera, con su nombre inscrito en el puesto 10, así quedó la dorada lista de artilleros puramente mexicanos en la Liga MX:

1-Carlos Hermosillo: 294.

2-Jared Borgetti: 252 goles.

3-Horacio Casarín: 238.

4-Luis Roberto Alves: 209.

5-Adalberto López: 201.

6-Sergio Lira: 191.

7-Ricardo Peláez: 187.

8-Horacio López Salgado: 172.

9-Enrique Borja: 168.

10-Oribe Peralta: 159.

El gol, aunque no provocó un festejo especial por parte de Oribe, significó un desahogo importante para el goleador, ya que venía siendo cuestionado por el nivel mostrado en lo que va del Clausura. Llevaba apenas un gol en seis juegos y una lluvia de críticas en sus zapatos deportivos.

La respuesta del 'Cepillo' no fue solo en la cancha, ya que en la vigilia del juego ante Monarcas había subido un polémico mensaje a las redes, que fue a la vez un vaticinio. En una Instagram Storie, escribió: "Después de un rato aprendes a ignorar lo que dicen las demás personas acerca de ti y simplemente confías en ti mismo".

Y confianza le sobra, como demostró muchas veces cuando la baraja le trajo cartas desastrosas. Si hay algo que caracteriza a Oribe Peralta es su cabeza, pero no solo para convertir por esa vía, sino por su mentalidad de hierro que lo impulsa a superar todo. La misma que lo hizo entrar en la historia de la Liga MX.