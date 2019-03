'Tuca' Ferreti: "América no es especial, solo Monterrey"

Ricardo Ferretti , técnico de Tigres , aseguró este lunes que solo existe un rival que hace que los encuentros de los felinos tengan un sabor especial y esos son los Rayados, no el América.

De hecho el jugar ante América , no influye en lo absoluto la postura de juego inicial que Ferretti suele tomar, así lo dijo el entrenador en la conferencia.

“Nunca he pensado en que si juego contra América tengo que actuar de una forma y que si juego contra otro equipo tenga que jugar de otra forma. Contra quien sea siempre es el respeto, conociendo la capacidad del equipo al cual vamos a enfrentar, no hay que menospreciar a los rivales”, comentó el “Tuca”.

Sobre el estado físico de André-Pierre Gignac, el brasileño comentó que: “¿Cómo calmar? diciendo que está lastimado y punto, -vete a tratar, no estes fregando-, no está y no está y el día que esté empieza a entrenar”.