Triste final tuvo el paso de Brian Fernández en la Liga MX

El atacante llegó a 12 goles en el torneo contando el que hizo ante el cuadro regiomontano en la Jornada 16, no obstante, se fue expulsado en una muy polémica acción arbitral al 81'. El futbolista salió de cambió y por reglamento, en cuanto Facundo Castro, su remplazo, pisó la cancha, el cambio no podía ser revertido, no obstante, el propio Castro fue regresado por el árbitro debido a un problema en su indumentaria y obligaron a Fernández a volver al campo.