Tras el incidente en C.U., Alejandro Arribas se disculpó en redes sociales

Alejandro Arribas salió caliente de la cancha del Estadio Olímpico Universitario tras el partido ante América que su equipo, los Pumas de la UNAM, perdieron por goleada 4-1.

El central auriazul lanzó señas obscenas hacia un sector de la afición de los Pumas mientras se dirigía a las regaderas. Luego de que la lamentable escena se hiciera viral en redes sociales y la Comisión Disciplinaria abriera una investigación de oficio para aclarar los hechos, Arribas se disculpó vía Twitter y dio su versión de los hechos.

"Los futbolistas debemos de ser un ejemplo de valores fuera y dentro del campo, por eso quiero pedir disculpas por el error que cometí, de verdad, de corazón", escribió el español antes de contar su versión de lo que pasó el miércoles por la noche.



"Mi enfado no es con toda la afición de Pumas como quieren hacer creer. Mi enfado es contra un individuo que no paraba de insultarnos y atacarnos a mí y a mis compañeros, entiendo el enfado pero no las formas", concluyó el defensa central.

Pumas cayó en casa en la ida de cuartos de final ante el América y el próximo sábado visitará el Azteca con la mínima esperanza de revertir el marcador y dar la sorpresa de la primera fase de la Liguilla.