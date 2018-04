¿Traidor? Nico Castillo tras los pasos de Braulio Luna

En 1998 había un jugador que deslumbraba en Pumas por sus condiciones y buen desempeño en la media cancha, era Braulio Luna, futbolista de pelo rizado que conquistó los corazones de los seguidores felinos, pero que todo cambió cuando decidió fichar por el América, el odiado rival de los felinos. Recientemente Nicolás Castillo declaró que no le haría el feo al América, dejando abierta una pequeña puerta al coqueteo en caso de que los amarillos busquen un delantero.

En el fútbol es cada vez más común que se pierda el amor a los colores y son muy pocos quienes verdaderamente le guardan lealtad a la playera sin importar los billetes que tengan por delante; ejemplos hay por montones, recientemente se habla de que Neymar será en un futuro jugador del Real Madrid, pero que no se atrevió a fichar directamente de Barcelona. Pues bien, en 1998 Braulio Luna fichó directamente de los Pumas al América, un traspaso directo de la miel a la hiel, del amor al desamor y por su pesto para muchos de la lealtad a la traición. Lo peor de todo, es que de acuerdo al jugador, fue vendido sin su consentimiento a las águilas, e intentó frenar el traspaso, pero los hinchas nunca le creyeron.



"Fue amargo porque fue fuerte, porque me volteó a toda la gente de los Pumas y como yo declaré tres años atrás que siempre le había ido al América, cada vez que iba a CU era esconderme, era salir con seguridad. El entonces presidente del patronato (Javier Jiménez Espiriú) dijo que me fui porque yo quise, y eso no fue cierto", afirma Braulio Luna.

A Braulio le gritaban de todo, lo ofendían y hasta lo amenazaban cada que jugaba contra los Pumas, tuvo algunos momentos de lucidez con el América, aunque después vistió las playeras de Necaxa, Veracruz, San Luis, Pachuca, Estudiantes y hasta Cruz Azul Hidalgo y el San Luis. Pese a ello aún hay quienes le recriminan el fichaje.



Veinte años han pasado desde entonces y ahora la figura es Nicolás Castillo, quien reabrió la herida que alguna vez sintieron los universitarios, cuando vieron que uno de sus mejores jugadores dejaba de vestirse de azul y oro para ponerse el color amarillo.