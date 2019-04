Tomás Boy sobre la situación de Chivas: "Magia no puedo hacer"

No existe una fórmula inmediata, mucho menos alguna que dé resultado si el equipo no juega como eso: como equipo. Tomás Boy, técnico de Chivas, lo sabe y por eso comprende que debe plantear sus objetivos para empezar a transformar al Rebaño Sagrado.

"Las cosas son como son, así lo acepté. Yo estoy enfocado en lo que es el trabajo inmediato, lo he hecho muchas veces. Ha sido muy raro que me contraten para un proyecto largo, el último fue Morelia, entré exactamente igual que ahorita y duré cuatro años. No tengo nada que perder, soy feliz de que me buscaron para esta solución inmediata".