Tomás Boy calificó como “fabuloso” el triunfo ante León

“El resultado es fabuloso porque se da contra un adversario que es el mejor equipo de la Liga. Nacho (Ambriz) ha hecho un trabajo extraordinario y por eso vale tanto el triunfo porque se lo haces al mejor equipo de la Liga, pero me vale más el trabajo inteligente del equipo, con un planteamiento menos agresivo que tuvo sus frutos al final”, manifestó.

“Me puso de nervios Pulido porque dio unos saltitos y me dio mucho gusto porque a veces la fortuna no ha sido tan buena. Chivas ha jugado para más puntos y no tuvo esa suerte, en el primer gol la tuvimos y el penalti corona el gran esfuerzo del equipo más allá de ser contra este adversario.