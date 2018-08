Timothée Kolodziejczak asegura en Francia que 'Tuca' no le tenía confianza

Timothée Kolodziejczak jugará un año cedido por los Tigres en el AS Saint-Etienne francés, un préstamo con opción de compra. El defensor señaló que espera triunfar en su nueva etapa y habló de su pasado con los regiomontanos.

"Espero escribir una nueva página de la historia con un equipo que cuenta con el apoyo de un público extraordinario. En México, no jugaba, el entrenador no me daba confianza y era difícil encontrar el ritmo, pero esta experiencia ha forjado mi carácter", afirmó Kolodzieczak en conferencia de prensa.