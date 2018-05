Tigres y Santos se coronaron en categorías inferiores de Liga MX

Los felinos alzaron el campeonato en la categoría Sub 20, mientras que los laguneros se consagró campeón en la Sub 17.

Los felinos alzaron el campeonato en la categoría Sub 20, mientras que los laguneros se consagró campeón en la Sub 17. Gettyimages

Tigres y Santos están de fiesta este día, los equipos juveniles de dichas instituciones lograron salir campeones de las categorías Sub 20 y Sub 17 respectivamente.

El conjunto felino se alzó con el campeonato Sub 20 tras vencer en el marcador global por 3-1 a las Águilas del América, luego de que en la ida en el volcán había sacado una ventaja de 2-0 que logró mantener para una vuelta que terminó con empate 1-1. El campeonato Sub 20 de los Tigres llega tras ocho años en el que no conseguían levantar el título.



En tanto, Santos Laguna hizo lo propio en la categoría Sub 17, en la que levantó el campeonato tras una igualada de 2-2 que terminó por reflejarse en un global a su favor por marcador de 4-3, lo que representa el bicampeonato del equipo.

Ahora en La Laguna esperan que la fiesta sea completa y que el principal equipo se proclame campeón de la Liga MX, cuando se enfrenten este domingo ante el Toluca en la final de vuelta del Clausura 2018.