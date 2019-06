¡Sin preocuparse! Cruz Azul pone atención en lesión de Caraglio

Aún no empieza el Apertura 2019 y Cruz Azul ya sufrió su primera baja por lesión. Se trata Milton Caraglio, quien sufrió fractura del metacarpo durante la visita de Cruz Azul Lagunas, Oaxaca , como parte de la pretemporada celeste.

"Me caí con todo el peso encima y se me enterró la mano en el césped, fue un golpe bastante duro, esperamos que no sea nada y si lo es que sea rápido en la recuperación", declaró el delantero argentino a su llegada a la Ciudad de México.