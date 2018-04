Siete equipos tienen vida y quieren un boleto en la Liguilla para esta fecha 17

“No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla”, asegura el refrán mexicano; la jornada 17 ha llegado y quienes hicieron la tarea simplemente deberán definir cuál es su posición en la tabla… esos son: Toluca, Santos, Monterrey, Tigres y América.

En total son tres boletos y son siete los que aspiran a meterse a la Liguilla; Pumas, el equipo que deslumbró al inició de la campaña es el más cercano a meterse a la ‘fiesta grande’, pero su lugar no solo no está garantizado, sino que además está en riesgo con 23 unidades, debajo de los universitarios, peor con los mismos puntos se encuentra Monarcas Morelia, esperando el tropiezo felino para meterse a pelear por el campeonato.



No solo son esos dos equipos quienes desean un lugar, Tijuana tiene un punto menos que universitarios y purépechas, 22 puntos, y si en este momento terminara el torneo serían esos tres los que completarían a los ocho aspirantes al campeonato; pero del octavo lugar a la posición 12 son solo tres puntos de distancia. Pachuca, Necaxa, Puebla e incluso el Cruz Azul quieren meterse a la Liguilla.

Pachuca tiene al igual que Xolos 22 puntos, pero la diferencia de goles es lo que los margina de Liguilla, Necaxa tiene 21 puntos, Puebla tiene 20 y el Cruz Azul con 19 espera milagrosas combinaciones para meterse.



Los 15 jugadores que más bajaron su valor en el mercado en la Liga MX 15. Orlando Rincón (Lobos) - 328,400 dólares (-50%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 14. Juan Pablo Rodríguez (Morelia) - 438,000 dólares (-50%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 13. Melitón Hernández (Veracruz) - 438,000 dólares (-50%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 12. José Arturo Rivas (Veracruz) - 547,800 dólares (-50%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 11. Abraham Carreño (Puebla) - 438,000 dólares (-50%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 10. Christian Giménez (Pachuca) - 438,000 dólares (-50%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 9. Matías Fernández (Necaxa) - 3,8 millones de dólares (-50%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 8. Juan Albín (Veracruz) - 766,400 dólares (-53,3%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 7. Angelo Henríquez (Atlas) - 1,9 millones de dólares (-55%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 6. Óscar Pérez (Pachuca) - 219,000 dólares (-60%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 5. Rubio Rubín (Xolos) - 328,400 dólares (-60%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 4. Juan Iturbe (Xolos) - 4,3 millones de dólares (-60%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 3. Timothée Kolodziejczak (Tigres) - 3,1 millones de dólares (-64,3%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 2. Sergio García (Veracruz) - 219,000 dólares (-75%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir 1. Jérémy Ménez (América) - 2 millones de dólares (-81,1%). Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir

Para Pumas y Morelia el triunfo les da el boleto; para los Xolos no basta con ganar, necesitan un buen margen de goles para que se siga manteniendo la diferencia; Pachuca requiere al menos el descalabro de Pumas, Morelia y Tijuana combinado con el triunfo, la complejidad crece con Necaxa quien además espera que los Tuzos no sumen. Puebla requiere ganar y que existan tropiezos de los que le anteceden. Cruz Azul… sí Cruz Azul está vivo con 19 puntos, pero requiere que prácticamente, del lugar ocho al once, nadie sume, y que ellos ganen por al menos dos goles de ventaja.

Los duelos decisivos para la fecha 17 son: Monarcas vs. Necaxa y Tijuana vs. Toluca, el viernes podrían amarrarse los primeros boletos. Después el Pachuca vs. Atlas puede ser determinante; pero el domingo Pumas en CU define o no su boleto a la Liguilla; mientras que Cruz Azul y Veracruz podrían cerrar un juego anecdotario, en el que Veracruz ya está salvado.



publicidad

La fecha 17 es imperdible y tú podrás seguirla a través de univisiondeportes.com en todas sus plataformas.