Siboldi se siente en la "caca", pero asegura no ser el único culpable

"Yo no descendí al equipo, me toca a mí afrontar este momento, tengo mi parte porque no he ganado partidos, pero no es de ahora, no es de hoy, no es de la Fecha 1, sino que eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás, cada quien su responsabilidad", recalcó el excampeón de la Liga MX recordando que los torneo que se toman en cuenta para el descenso son el presente y cinco anteriores, es decir a partir del Apertura 2016.