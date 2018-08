Seis razones de la recuperación de Chivas

Si hubo un gran ganador de esta seguidilla de encuentros de Liga en dos fines de semana ese fue el Guadalajara. El conjunto tapatío sumó 9 puntos de nueve posibles en un lapso de nueve días. Chivas no solo ganó los tres partidos si no que gustó, fue ofensivo y no recibió gol. Es cierto, en los cuatro duelos previos el equipo rojiblanco no lo había hecho tan mal, pero siempre le anotaron y acabó con la cabeza gacha fruto de un empate de visita y tres derrotas, dos de ellas en casa.