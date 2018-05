Sebastian Giovinco, la 'bomba atómica' que prepara Tigres para este mercado de pases

Los Red Bulls acumulan cuatro victorias consecutivas, y el equipo se encuentra al acecho de los líderes de la Conferencia Este. Su técnico Jesse Marsch fue elegido como el entrenador del Equipo de la Semana. En su banco de suplentes estarían Ryan Meara (New York Red Bulls), Aaron Long (New York Red Bulls), Christian Paredes (Portland Timbers), Christian Paredes (Portland Timbers), Diego Chara (Portland Timbers), Maxi Moralez (New York City FC), Luciano Acosta (D.C. United), Marcus Epps (Philadelphia Union). (USA Today Images)

